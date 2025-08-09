書店で同じ本を手に取り、出会いが生まれる…。そんな使い古されたラブコメネタは現実だと起きる可能性がゼロに近い。だが、マッチングサービス「Chapters（チャプターズ)」なら、そんな胸キュンを体感できる。【写真】選書テーマの例…書籍は、香水やスープなどのプチギフトと共に届きます開発者の森本萌乃さんは、ジブリ作品『耳をすませば』のピュアなラブストーリーに感涙。本を介した出会いや、知らない良作との出会いを提供