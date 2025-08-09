愛知県には、全国的にも高い学力や進学実績を誇る公立の進学校が存在します。難関大学への合格者を多数輩出しており、地元だけでなく他地域からも注目を集める高校も少なくありません。All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う愛知の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：岡崎高等学校（愛