巨匠スティーヴン・スピルバーグによって誕生した『ジュラシック』シリーズの新章となる映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が8月8日に公開された。メガホンをとったギャレス・エドワーズ監督が、本作のオファーを受けたときの心境や制作時のエピソードなどを語った。映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のギャレス・エドワーズ監督本作は、シリーズ初の女性主人公で、秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット役をアクシ