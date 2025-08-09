Å·¿¿à¥Ì¡¡ª¾æ¤ÎÃ»¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ç¤ªÊ¢´Ý¸«¤¨¡ª7·î29Æü¤Ë³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¤Î?ÂçÃÀ¥¦¥¨¥¹¥È´Ý¸«¤¨?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#¤¢¤ª¤¤¤Î¤Õ¤¯¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤Ë¤«¤³¤Þ¤ì¤¿¼ÇÀ¸¤Î¤¦¤¨¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¡£¾æ¤ÎÃ»¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(Àî¸ý°ª¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kawaguchiaoi_1126