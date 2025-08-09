川崎フロンターレは８月９日、J１第25節でアビスパ福岡と対戦。開始早々に新加入DFフィリップ・ウレモヴィッチが一発退場となった。１−０とリードして迎えた12分、ウレモヴィッチが福岡のFW碓井聖生をタックルで倒してしまう。一度はウレモヴィッチにイエローカードが提示されるも、VARが介入。主審がオンフィールドレビューで映像を確認したうえで、タックルの際に足の裏が碓井の足首に入っており、危険なプレーだったとして