お盆の帰省ラッシュが９日、ピークを迎え、山形新幹線の下りは終日、ほぼ満席となっています。 【写真を見る】お盆の帰省ラッシュ山形新幹線下りがピーク臨時便は故障トラブルで減 山形新幹線はE8系の故障の影響で、6月中旬から先月末まで一部を除き県内と東京の間で直通運転が出来ませんでしたが、今月からほぼ平常ダイヤに戻りました。 きょう、JR山形駅では、下りの「つばさ」が到着すると、大きな荷物や土