◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年8月9日横浜）巨人の又木鉄平投手（26）が9日のDeNA戦に今季初先発し、4回を投げ5安打2失点と粘投したが、プロ初勝利はならなかった。初回に1死から連打を浴びて一、二塁のピンチを背負ったが、宮崎を遊ゴロ併殺に仕留めた。2回も3者凡退に抑えリズムに乗るかと思われたが、3回だった。先頭の京田に左前打されるなど1死三塁のピンチを招き。梶原に高めに浮いた直球を右中間に運ばれる三