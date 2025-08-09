「彼は消えていきましたね。バチ当たったんだと思います、きっと（笑）」8月7日に放送された『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）に出演したモデルでレースクイーンの央川かこが、過去に交際していた売れっ子芸人との「地獄の別れ」エピソードを披露。冒頭のように語り、話題となっている。「『私が愛した地獄』は、ぺえ、平成フラミンゴRIHO、紅しょうが稲田美紀の3人がスタジオMCを務め、他人から見たら地獄でも本人にとっては