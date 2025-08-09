1人が行方不明となり捜索活動が続けられている姶良市蒲生町の現場から中継です。 土砂崩れにより住宅が倒壊した現場です。陽が落ちる中、警察と消防が場所を変えながら懸命な捜索を続けています。 大雨の影響で8日、住宅の裏山が崩れ、土砂が住宅1棟と倉庫2棟を直撃しました。当時、家にいた母と娘が救助されましたが「長女が家にいるかもしれない」と話しているということです。 現在、30代の長女と連絡がとれておらず取り残さ