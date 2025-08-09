ネクスコ西日本によりますと、九州自動車道の溝辺鹿児島空港インターと横川インターの間は、大雨の影響で道路沿いののり面が崩れ、通行止めとなっていましたが、あす10日夜に通行止めを解除する見込みだということです。 ・ ・ ・