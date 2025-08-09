パレスチナを巡る対話会合であいさつする、NPO法人「アクセプト・インターナショナル」の永井陽右代表理事＝9日午前、東京都渋谷区アフリカや中東などで紛争解決を目指すNPO法人「アクセプト・インターナショナル」（東京）が9日、パレスチナの市民や主要政党の若者らとの対話会合を東京都内で開いた。戦闘が続くパレスチナ自治区ガザ出身者も参加。パレスチナ和平実現に向け、全ての国や国際機関の介入を求める宣言文をまとめた