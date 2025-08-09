青藍泰斗―佐賀北タイブレークの10回裏、山下のスクイズで生還し、喜ぶ佐賀北の三走塚原。左は青藍泰斗・永井＝甲子園佐賀北が4―4で迎えた延長十回、サヨナラ勝ちした。無死一、二塁を手堅く送った後、敬遠で満塁に。山下が打球の勢いを殺したスクイズ（記録は安打）を決めて接戦にけりをつけた。先発の稲富は後半に調子を上げ、十回は連続三振でしのぎ完投。青藍泰斗は四回に3安打などで一度は逆転したが中盤以降は打線が