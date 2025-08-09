レアル・マドリーは8日、FWゴンサロ・ガルシア(21)との契約を2030年6月30日まで延長し、正式にトップチームの一員となることを発表した。スペイン人のG・ガルシアは、10歳だった2014年にレアルのカンテラに入団。昨季はカスティージャ(Bチーム)で25ゴールを挙げ、プリメーラ・フェデラシオン(スペイン3部)の最多得点者となった。トップチームでは2023年11月にデビューを果たし、今夏のFIFAクラブワールドカップ2025にも出場