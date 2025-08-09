秋田朝日放送 ９日、秋田駅前では「あきた焼酎甲類フェス２０２５」がにぎわいを見せました。焼酎甲類の魅力を知ってもらおうというこのイベントでは、ババヘラアイスのサワーや地元焙煎コーヒーのコーヒー割りなど秋田ならではのサワーも用意されています。 焼酎甲類の銘柄は日替わりで選ぶことができ、９日は秋田県内の「あいぼう」など４種類が用意されました。お盆休み初日のお昼