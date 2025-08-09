大好きな彼が体調を崩したとき、皆さんならどんな風に看病しますか？愛情を込めて作った食事を「はい、どうぞ」と出したのに、彼から思わぬ一言が返ってきたら……。今回は、そんなちょっぴり切ない看病エピソードをご紹介いたします病み上がりの彼に全力を尽くすも、まさかの文句「彼が体調を崩してしまったとき、心配でたまらなくて、一日も早く元気になってほしくて、お粥を作ったり、消化にいいものや栄養のあるものを少しずつ