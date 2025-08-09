元モーニング娘。のタレント辻希美（37）が9日、自身の更新。第5子誕生を発表した。「ご報告」と題し、「2025年8月8日に無事第5子を出産しました母子共に健康です18年ぶりの小さな小さな女の子です」と書き出し、家族が集結した写真を公開。「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」と記述。「ついに私も5人の母これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただける