[8.9 J2第25節](アシさと)※19:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 4 市原亮太DF 5 ダニーロDF 16 大森理生MF 7 山田貴文MF 14 弓場堅真MF 18 新井光MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 37 梅木怜FW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 36 横山夢樹控えGK 71 高木和徹DF 15 阿部稜汰DF 22 西袋裕太DF 24 竹内悠力MF 6 梶浦勇輝MF 28 パトリッキ・ヴェロンMF 33 笹修大FW 13 藤岡浩介FW 21 日野友貴監督