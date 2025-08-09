RB大宮アルディージャは9日、NACK5スタジアム大宮でのJ2第25節・ジェフユナイテッド千葉戦に先立ち、新クラブマスコットの名前が「ブルル」に決定したことを発表した。大宮は7月21日に新クラブマスコットの誕生を報告。「オージャ」、「ブルル」、「ブルくん」と3つの候補を挙げ、7月21日から27日までファン投票を実施していた。以下、クラブ発表プロフィール●ブルル(BULULU)■性格エネルギーにあふれ、つねに前向き、負けず