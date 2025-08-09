[8.9 J1第25節](U等々力)※19:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 98 山口瑠伊DF 5 佐々木旭DF 22 フィリプ・ウレモビッチDF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際DF 35 丸山祐市MF 6 山本悠樹MF 8 橘田健人MF 14 脇坂泰斗MF 17 伊藤達哉MF 23 マルシーニョFW 9 エリソン控えGK 21 安藤駿介DF 4 ジェジエウDF 15 田邉秀斗MF 16 大関友翔MF 19 河原創MF 41 家長昭博FW 11 小林悠FW 38 神田奏真FW 91 ラ