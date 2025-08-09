[8.9 J2第25節](クラド)※19:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 32 濱田太郎DF 3 デルランDF 30 戸根一誓DF 31 ペレイラMF 9 有馬幸太郎MF 21 鮎川峻MF 25 榊原彗悟MF 29 宇津元伸弥MF 38 天笠泰輝MF 44 吉田真那斗FW 11 グレイソン控えGK 24 佐藤隼DF 6 三竿雄斗DF 34 藤原優大MF 8 落合陸MF 14 池田廉MF 16 茂平MF 18 野嶽惇也FW 13 伊佐耕平FW 15 屋敷優成監督片野坂知宏[カターレ富山]先発GK 1