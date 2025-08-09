[8.9 J2第25節](NACK)※19:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 1 笠原昂史DF 4 市原吏音DF 13 イヨハ理ヘンリーDF 20 下口稚葉DF 22 茂木力也MF 7 小島幹敏MF 14 泉柊椰MF 41 谷内田哲平MF 42 藤井一志FW 10 豊川雄太FW 90 オリオラ・サンデー控えGK 21 加藤有輝DF 33 和田拓也DF 34 村上陽介DF 44 福井啓太MF 16 安光将作MF 18 津久井匠海FW 9 ファビアン・ゴンザレスFW 23 杉本健勇FW 29 カプ