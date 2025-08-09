「切なに刹那く」【漫画】本編を読む太平洋戦争の開戦直前、女学生の松乃と、海軍の戦闘機パイロットの虎次は出会う。お互い惹かれながらも、時は戦時中の大変な時期。手紙のやりとりにも検閲が入ってままならぬ中、少しずつ距離を縮め、想いを通わせていく。これは戦争の悲しい話ではなく、そんな時代にもしっかりと芽吹いた小さな恋の物語である。本作「切なに刹那く」を描いたのは、「コミックDAYS」で『波うららかに、めおと日