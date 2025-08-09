鶴岡市で9日、障がいのある人も参加して海を楽しむイベントが開かれました。 【写真を見る】障がい者も健常者も共に海を楽しむユニバーサルビーチフェスティバル これは環境保全に取り組むNPO法人「ドリームやまがた里山プロジェクト」が日本財団の協力のもと、障がいの有無に関わらず海を楽しもうと開いたものです。 「ドリームやまがた里山プロジェクト」では5年前、マリンパークねずがせき