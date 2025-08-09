東京六大学野球リーグ・早大は４日から１７日まで新潟・南魚沼市内のベーマガスタジアム（大原運動公園）で夏季キャンプ中だ。今春のリーグ戦ではリーグ最多を更新する３季連続４９度目の優勝を遂げ、天皇杯を手にした。キャンプ期間中の８日、小宮山悟監督（５９）以下、野球部員約５０人が同市内にある池田記念美術館を訪問した。同美術館はベースボール・マガジン社の創設者・池田恒雄氏（１９８９年野球殿堂入り）の強い志