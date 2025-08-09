９日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの荒谷友碩、金メダルの楊頌熹、銅メダルの鄭宇軒。（成都＝新華社記者／徐速絵）【新華社成都8月9日】ワールドゲームズ成都大会は9日、武術男子太極拳・太極剣決勝が行われ、日本の荒谷友碩が銀メダルを獲得した。金メダルは中国香港の楊頌熹（よう・しょうき）、銅メダルはシンガポールの鄭宇軒（TayYuXuan）。９日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの荒谷友碩、金メダルの楊頌熹