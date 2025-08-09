メ～テレ（名古屋テレビ） 9月に投開票が行われる三重県知事選挙に、元四日市市議の伊藤昌志さんが立候補を表明しました。 ＮＰＯ法人の代表を務める伊藤さんは、四日市市出身の55歳で、2019年から四日市市議を務めました。 会見では、県民税や自動車税の減税などを訴えました。 知事選にはこれまでに現職の一見勝之知事（62）と、新人で建設会社社長の石川剛（51）さんが立候補を表明しています。 任期満了に伴う