メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年08月09日午後7時00分ごろ、長野県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは長野県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ２．５と推定されます。 岐阜県 【震度1】 恵那市 提供：ウェザーニューズ