9日夕方、石川県内灘町の内灘海水浴場で、男性3人が沖合に流されました。このうち、ベトナム国籍の20代男性の行方が分からなくなっています。9日午後5時すぎ、内灘町の内灘海水浴場で、「外国人男性3人が流されている」と警察に通報がありました。金沢海上保安部によりますと、3人は海水浴をしていたところ沖合に流され、2人は自力で浜辺に戻りましたが、ベトナム国籍の20代男性の行方が分かっていないということです。現場に居合