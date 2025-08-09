厚生労働省によると、広島、長崎で被爆し、被爆者健康手帳を持つ人は今年３月末時点で９万９１３０人。手帳交付が始まった１９５７年以降、初めて１０万人を下回った。長崎原爆資料館などで体験を証言する長崎平和推進協会継承部会所属の被爆者は２９人で、データが残る２００８年以降で最多だった１９年から１８人減った。語り部が減少する中、長崎市は被爆者の証言を家族や第三者が語り継ぐ「家族・交流証言者」の育成に注