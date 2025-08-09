◇MLB ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間9日のブルージェイズ戦前、右肩の故障で故障者リスト(IL)入りしてから3度目となる実戦形式のマウンドに上がりました。日本時間5月10日のダイヤモンドバックス戦以来のメジャー登板へ、調整を進めている佐々木投手。ロバーツ監督は8月後半の復帰を想定しているほか、「我々はロウキを先発投手として見ている」と先発とし