「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）佐賀北のボールパーソンを女子部員の家永そらさん（３年）が務めた。大会本部によると、選手権大会で女子部員がボールパーソンを務めるのは初めて。サヨナラ勝ちに満面の笑みを浮かべ「一生の思い出になりました」と語った。試合前のシートノックではノッカーにボールを渡す役目を務め、試合中はベンチの横に座って球審にボールを渡すなどの役割を