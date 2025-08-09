伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」が10日、開幕する。9日は前検が行われた。25年後期適用ランクで2位へと躍進した黒川京介（27＝川口）。青山−鈴木圭の2強時代に風穴を開ける形となったが、本人は至って謙虚。「1つでもランクが上がるのはうれしいが、自分はどちらかといえば競走得点を大事にしているので…。僕は紛れ込んだだけ。もう少し地力をつけないと」山の頂上には青山周平が立ちはだかる。「青山さ