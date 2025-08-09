お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（52）が8日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演。妻でモデルの蜂谷晏海（33）を結婚前に紹介した大物アイドルを明かした。この日は蔵出し未公開トークを放送。番組MCの「嵐」相葉雅紀との関係について、井戸田は「相葉君とは昔レギュラー一緒にやらしていただいて」と、相葉がMCを務めていたNHK「グッと!スポーツ」での共演について言及。「LINEとかもたまにやり