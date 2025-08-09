同世代の女のコたちから絶大な人気を集める“りこめい”がRayに登場！今回は、「おうちで夏をまんきつ」をしたら...というテーマで2人の“妄想夏休み”をお届けします。2人の仲良し具合が伝わる素の表情から、古民家での夏らしさ満載のショットまで盛りだくさん。最後までチェックしてみて♡畑芽育×莉子のチルな夏休み2人の可愛さと仲よしっぷりが尊すぎると、同世代の女のコたちから注目を集める“りこめい”がカバーガール