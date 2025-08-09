東武鉄道は、「ゆっくり走るスペーシアX」を9月11日に運転する。東武日光駅発浅草駅行きの片道で、所要時間は通常1時間50分程度のところ、2時間37分かかる。途中、後発の特急列車や各駅停車にも追い抜かれる。コックピットスイート・コンパートメント・コックピットラウンジなど、列車内を長時間にわたって楽しめる。カフェの利用は2〜5号車利用者はオンライン整理券が必要となる。特急券は8月11日午前9時から販売を開始する。