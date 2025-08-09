◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦（2025年8月9日）第107回全国高校野球選手権は第5日を迎え、第3試合の佐賀北（佐賀）―青藍泰斗（栃木）の一戦は、延長10回タイブレークで佐賀北が劇的なサヨナラ勝ちを収めた。この日は第1試合の弘前学院聖愛（青森）ー西日本短大付（福岡）も延長10回タイブレークで決着。夏の甲子園で1日2試合のタイブレーク決着は、昨年8月15日の2回戦での早実1―0鶴岡東、大社5―4創成館、以来2