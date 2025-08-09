伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」が10日、開幕する。9日は前検が行われた。前節・飯塚の普通開催で4戦4勝の完全Vを決め、佐藤励（25＝川口）が意気揚々と伊勢崎へ乗り込んだ。「（優勝した）オールスターで使ったクランクに戻した。後半2日間、ともにピストンを替えて良くなった」。エンジンの勘どころはつかんでいる様子だ。伊勢崎の走路はお気に入りだという。「走路が広く見える。特にバックは伸び伸