ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦をキャンセルしたサム・グッドマン（オーストラリア）の陣営が?一打大逆転?を狙っている。グッドマンは昨年１２月と今年１月、負傷により２度にわたって井上との試合をキャンセル。復帰戦を経て、今月１６日にサウジアラビアでＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（英国）に挑戦する。米メディア「Ｙａｒｄｂａｒｋｅｒ」はグッドマンをプロ