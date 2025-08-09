人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）センスに磨きをかける日。ウインドウショッピングが吉。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）金運は不安定ぎみ。今日手に入ったお金は迷わず貯金を。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）買い物の吉日。じっく