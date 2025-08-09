旅館やホテルの女将（おかみ）を紹介する「日光市女将カード」の第１弾が完成した。「おもてなし」のプロを通して栃木県内有数の観光地を盛り上げようと企画したもので、今月から宿泊客に配布している。女将カードは、市内の女将でつくる「日光市女将の会」（高橋真由美会長）と日光市観光協会が共同で企画。初回は会員５５人のうち、２２人のカードを製作した。サイズは縦９・１センチ、横５・５センチ。表に着物姿の女将と