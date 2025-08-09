広島は９日の中日戦（バンテリン）に０―２で敗れ、再び借金「１０」となり５位に転落。６回２失点（自責１）の先発・森下暢仁投手（２７）は８連敗で両リーグワーストの１３敗目（５勝）を喫した。６月１３日の日本ハム戦（エスコン）で５勝目を挙げて以来白星から見放されている森下だが、この日はいきなり味方の拙守に足を引っ張られた。初回二死一、二塁、ボスラーに投じた２球目はイージーな捕邪飛…のはずだったが、坂倉