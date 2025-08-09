元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲスト出演の女優松岡茉優（30）からの“愛”に感謝した。2人は昨年7月期のフジテレビ系連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演して以来、お互いを「みな実ちゃん」「茉優」と呼び合う関係で、仲を深めてきたという。番組冒頭から松岡からラブコールを浴び続け、田中は「本