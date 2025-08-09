◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナＤ）西武のドラフト２位ルーキー・渡部聖弥外野手が７月１０日・楽天戦（ベルーナＤ）以来の７号２ランを放った。「７番・左翼」でスタメン出場。２点をリードする４回２死一塁で滝中のカーブを振り抜き、左翼スタンドに放り込んだ。「厳しいコースを粘ることができたので、甘く入ってきた球を仕留めることができました」。２回２死の第１打席では自身１７打席ぶりの安打となる左前