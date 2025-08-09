◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦佐賀北５Ｘ―４青藍泰斗＝延長１０回タイブレーク（９日・甲子園）佐賀北（佐賀）が延長１０回タイブレークで青藍泰斗（栃木）を下し、２回戦進出を決めた。延長タイブレークの実施は今大会５度目。戦績は先攻の綾羽（滋賀）、西日本短大付（福岡）が２勝、後攻が開星（島根）、津田学園（三重）、佐賀北（佐賀）の３勝となっている。２３年夏の延長戦実施は６度、２４