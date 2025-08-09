【新華社長治8月9日】中国山西省長治市平順県の虹霓（こうげい）村が観光シーズンを迎えた。悠久の歴史があり太行山脈の奥地に位置する同村は「崖の上の古村落」とも呼ばれている。2013年には第2次中国伝統村落リストに登録された。地元ではここ数年、峡谷が生む独特な地形と古村落の資源を活用し、農村観光のインフラ整備を続け、古い村落に新たな活力をもたらしている。2024年の観光客数は30万人以上に達した。（記者/楊晨光