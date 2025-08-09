ニューストップ > スポーツニュース > プロレスニュース > スターダムで大暴れ 首位に浮上 ダム 女子プロレス ラッシュ プロレス スポーツニュース・トピックス 格闘技 東スポWEB スターダムで大暴れ 首位に浮上 2025年8月9日 19時0分 リンクをコピーする 女子プロレス「スターダム」で大暴れする大怪獣・ボジラ（２１）が、リーグ戦首位タイに浮上した。真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズＡブロック公式戦（９日、京都）で「コズミック・エンジェルズ」のさくらあやと対戦した。試合が始まると、勢いよく走り込んできたさくらに何度もドロップキックをくらったがボジラはノーダメージ。さくらを軽く持ち上げるとマットに叩きつけ自身のペースに引き込んでいった。 記事を読む おすすめ記事 【卓球】伊藤美誠「３位の壁を乗り越えたい」今年はＷ杯、世界卓球銅メダル…ＷＴＴチャンピオンズ横浜 2025年8月6日 6時30分 巨人先発陣に「真夏の試練」、ＤｅＮＡに３戦３勝だったグリフィン崩れ４回４失点…井上温大と西舘勇陽は二軍行き 2025年8月3日 6時0分 早田ひなVS張本美和がいよいよ対戦 伊藤美誠はフルゲームの接戦落とし大藤沙月は準々決勝進出 橋本帆乃香は世界ランク1位の孫穎莎に挑む【卓球女子シングルス】 2025年8月9日 15時55分 Ｇ大阪、岡山戦から始まる８月は“対３バック月間”ポヤトス監督は「確実性を与えた週だった」と予行はバッチリ 2025年8月9日 13時19分 渾身のディフェンスで相手エースを封じた馬場雄大「勝負所でサマーリーグの経験を出そうと心に決めています」 2025年8月7日 11時50分