女子プロレス「スターダム」で大暴れする大怪獣・ボジラ（２１）が、リーグ戦首位タイに浮上した。真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズＡブロック公式戦（９日、京都）で「コズミック・エンジェルズ」のさくらあやと対戦した。試合が始まると、勢いよく走り込んできたさくらに何度もドロップキックをくらったがボジラはノーダメージ。さくらを軽く持ち上げるとマットに叩きつけ自身のペースに引き込んでいった。