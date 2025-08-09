床上浸水の被害があった霧島市隼人町の病院では現在も断水が続いていて入院患者などに影響が出ています。 床上浸水の被害を受けたのは霧島市隼人町姫城にある隼人温泉病院です。足首の上あたりまで院内が水に浸かっています。 （記者）「浸水被害から1日が経って病院内の水と泥は取り除かれている」 病院では8日、臨時休診にして医師や看護師、職員が総出で排水作業をし、9日から通常通りの診療を行っています。隼人温泉病院は