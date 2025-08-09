8日猛烈な雨を観測した霧島市と姶良市では、水源につながる配管が破損するなどして、およそ3万7000戸が断水しています。 （記者）「こちらの給水所は30分時間を早めて8時半から給水作業が始まりました」 霧島市に設けられた給水所では9日朝から水を求める人たちが列を作り県からの要請を受けた自衛隊から水を受け取っていました。 霧島市と姶良市では、水源につながる配管が破損するなどして、分かってるだけでおよそ3万7000戸