1時間に111ミリの猛烈な雨を記録した姶良市では、9日も朝から住民が片付けに追われました。 （記者）「川の上流から丸太が流れて橋を塞いでいます、水の力でしょうか、土砂が流入し、車は動かなくなり、水道管がむき出しになるほど地面が陥没しています」 大雨の爪痕が残る姶良市では、9日も、住民が流れ込んだ大量の泥の片付けに追われていました。 （真辺芳子さん）「これでもやっと片付きました」 自宅横の川が増水し浸水被