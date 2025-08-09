霧島市福山町では川の水があふれ橋が崩落し集落に土砂が流れ込みました。住民は後片づけに追われ降り続く雨に不安な声があがっています。 霧島市福山町を上空から撮影した映像です。川には濁流が流れ護岸が崩れています。車が複数台水没し橋は崩落していました。 集落には土砂や木が流れ込み、住民は後片付けに追われていました。土砂は家のなかにも…。 （自宅が浸水した住民）「一人だから（片付けは）こつこつしないと。当分